Делегация США посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в текущем году. Ее возглавил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на таком уровне мероприятий американцы отсутствовали с 2017–2018 гг.