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Главная / Политика /

Кремль не планирует отдельно приглашать США на ВЭФ

Ведомости

Кремль не намерен направлять делегации США отдельное приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ) осенью. Каждое государство самостоятельно принимает решение о поездке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

«Нет. Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Делегация США посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в текущем году. Ее возглавил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова,  на таком уровне мероприятий американцы отсутствовали с 2017–2018 гг.

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