Кремль не планирует отдельно приглашать США на ВЭФ
Кремль не намерен направлять делегации США отдельное приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ) осенью. Каждое государство самостоятельно принимает решение о поездке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
«Нет. Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Делегация США посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в текущем году. Ее возглавил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на таком уровне мероприятий американцы отсутствовали с 2017–2018 гг.