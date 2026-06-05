Песков: Путину доложили о письме Зеленского

9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву передал Путину, что Зеленский готов ко встрече с ним в любом формате. В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков опроверг, что Фицо передавал Путину послание от Зеленского. 2 июня Песков заявил, что Россия хотела бы достичь целей спецоперации мирным путем.