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Песков: Путину доложили о письме Зеленского

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доложили об открытом письме украинского лидера Владимира Зеленского, которое было опубликовано вечером 4 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ему было доложено», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли Путин с ним. При этом пресс-секретарь не стал раскрывать реакцию президента на письмо. «Не буду забегать вперед», – заявил он.

Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести личную встречу в третьей стране для завершения конфликта. Песков, комментируя письмо накануне, заявлял, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.

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9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву передал Путину, что Зеленский готов ко встрече с ним в любом формате. В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков опроверг, что Фицо передавал Путину послание от Зеленского. 2 июня Песков заявил, что Россия хотела бы достичь целей спецоперации мирным путем.

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