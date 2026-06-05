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Песков: Путин завершает подготовку к выступлению на пленарном заседании ПМЭФа

Ведомости

Президент России Владимир Путин заканчивает подготовку к выступлению на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в блогерской студии «VK Видео» на ПМЭФе.

«Сейчас президент заканчивает подготовку своего выступления на пленарной сессии, которая будет через несколько часов. И это не только выступление, а главным образом – это дискуссия, которая потом в рамках пленарной сессии состоится», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, в ходе выступления Путин будет говорить о своем видении, в каком направлении должна двигаться Россия.

5 июня Песков заявил, что на пленарном заседании ПМЭФа с участием Путина с большой долей вероятности может быть затронута тема письма украинского лидера Владимира Зеленского. По словам представителя Кремля, письменный вариант открытого обращения Зеленского был передан Путину. Он уже ознакомился с содержанием послания. Речь идет о письме, в котором Зеленский предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с Путиным для обсуждения путей завершения конфликта.

ПМЭФ начался в Санкт-Петербурге 3 июня и продлится до 6 июня. Выступление Путина состоится на пленарном заседании форума 5 июня.

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