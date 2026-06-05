Песков: Путин завершает подготовку к выступлению на пленарном заседании ПМЭФа

«Сейчас президент заканчивает подготовку своего выступления на пленарной сессии, которая будет через несколько часов. И это не только выступление, а главным образом – это дискуссия, которая потом в рамках пленарной сессии состоится», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).