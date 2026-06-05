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Главная / Политика /

Песков допустил обсуждение письма Зеленского на пленарной сессии ПМЭФа

Ведомости

Тема письма украинского лидера Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину, вероятно, будет затронута во время пленарного заседания ПМЭФа с участием главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать», – сказал представитель Кремля в студии «Известий» на форуме, отметив, что не хотел бы забегать вперед.

По словам Пескова, письменный вариант открытого обращения Зеленского был передан Путину и глава государства уже ознакомился с его содержанием.

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Политика / Международные отношения

4 июня стало известно, что Зеленский предложил начать прямые переговоры между Москвой и Киевом и провести личную встречу с Путиным для обсуждения путей урегулирования конфликта. Текст обращения был опубликован на сайте президента Украины.

Зеленский предложил в качестве возможных площадок для переговоров Швейцарию, Турцию или одну из арабских стран. Он отметил, что в дальнейшем к переговорам могли бы присоединиться США и европейские государства в качестве потенциальных гарантов будущих соглашений. В завершение обращения Зеленский заявил, что в случае отказа от переговорного пути Украина продолжит боевые действия.

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