Песков допустил обсуждение письма Зеленского на пленарной сессии ПМЭФа

Зеленский предложил в качестве возможных площадок для переговоров Швейцарию, Турцию или одну из арабских стран. Он отметил, что в дальнейшем к переговорам могли бы присоединиться США и европейские государства в качестве потенциальных гарантов будущих соглашений. В завершение обращения Зеленский заявил, что в случае отказа от переговорного пути Украина продолжит боевые действия.