Захарова: танкеры в Азовском море были атакованы украинскими БПЛА
Судна «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау, были атакованы украинскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры», – сказала дипломат.
По словам Захаровой, МИД РФ находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и МИДом республики. Россия окажет партнерам содействие в получении информации об обстоятельствах инцидента и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам.
Судна «Натра» и «Циркон» подверглись атаке БПЛА в Азовском море ранним утром 5 июня. По данным Axar.az, погибли пять членов экипажей, все они были гражданами Азербайджана. Есть раненые. Пострадавшим морякам помогли проходившее мимо российское судно и погранотряд ФСБ России.