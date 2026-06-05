Захарова: танкеры в Азовском море были атакованы украинскими БПЛА

«По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры», – сказала дипломат.