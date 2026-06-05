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Песков: визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не ожидается

Ведомости

Визита спецпредставителя президент США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Россию пока не ожидается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФа.

«Нет, [визита] не ожидается», – сказал он.

Накануне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал о контактах с Уиткоффом и Кушнером, которые состоятся на этой неделе. Помощник российского лидера Юрий Ушаков также говорил в мае, что представители США вскоре могут посетить Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине.

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