Песков: визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не ожидается

Накануне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал о контактах с Уиткоффом и Кушнером, которые состоятся на этой неделе. Помощник российского лидера Юрий Ушаков также говорил в мае, что представители США вскоре могут посетить Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине.