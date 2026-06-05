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Главная / Политика /

Путин: Россия открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве

Ведомости

Россия всегда открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.

Он отметил, что гармоничный путь развития в современном мире заключается в способности стран слышать друг друга.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 президент России также отмечал, что необходима новая модель развития мира, свободная от политических манипуляций и без принципов неоколониализма, «когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит».

Глава государства указал также, что в начале XXI в. страны БРИКС составляли всего пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. Очевидно, что эта доля будет расти, это «медицинский факт», заявил Путин.

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