Путин: Россия открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве
Россия всегда открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Он отметил, что гармоничный путь развития в современном мире заключается в способности стран слышать друг друга.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 президент России также отмечал, что необходима новая модель развития мира, свободная от политических манипуляций и без принципов неоколониализма, «когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит».
Глава государства указал также, что в начале XXI в. страны БРИКС составляли всего пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. Очевидно, что эта доля будет расти, это «медицинский факт», заявил Путин.