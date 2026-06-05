Путин: европейские элиты провоцируют хаос
Европейские элиты провоцируют хаос, что является следствием смены парадигмы глобального развития. С такой позицией выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.
«Мы видим, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике. <...> Фактически, европейские элиты провоцируют хаос», – сказал он.
По его словам, в этот хаос Европа пытается втянуть «все новые и новые страны». Путин считает, что это стало следствие того, что мир переживает структурную трансформацию: «Происходит изменение самой парадигмы глобального развития».