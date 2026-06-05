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Главная / Политика /

Путин: европейские элиты провоцируют хаос

Ведомости

Европейские элиты провоцируют хаос, что является следствием смены парадигмы глобального развития. С такой позицией выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

«Мы видим, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике. <...> Фактически, европейские элиты провоцируют хаос», – сказал он.

По его словам, в этот хаос Европа пытается втянуть «все новые и новые страны». Путин считает, что это стало следствие того, что мир переживает структурную трансформацию: «Происходит изменение самой парадигмы глобального развития».

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