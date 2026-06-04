Путин: Европа не может быть посредником в украинском конфликте
Европа не может быть посредником в решении украинского конфликта, заявил на немецком языке президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа.
Путин заявил, что посредниками должны выступать люди, которым доверяют обе стороны, но Россия не может доверять тем, кто «уже не один год говорит о необходимости нанесения РФ стратегического поражения».
«В этом же проблема, Мартин [Романчик, руководитель новостной службы немецкого информагентства DPA]. Das ist das Problem», – сказал Путин.
29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, так как является стороной конфликта. «Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно», – отметил он.
26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинистё. До этого среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.