Путин: Европа не может быть посредником в украинском конфликте

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, так как является стороной конфликта. «Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно», – отметил он.