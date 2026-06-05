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Путин: давление на Россию сохраняется, но у нее появились новые партнеры

Ведомости

Давление на Россию сохраняется, однако страна расширяет сотрудничество с новыми партнерами и получает дополнительные возможности для развития. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2026.

«В полной мере сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения», – сказал Путин.

По словам президента, Россия активно осваивает новые и более перспективные рынки. Он отметил, что Москва рассматривает происходящие в мировой экономике изменения не только как вызов, но и как возможности для дальнейшего развития.

Выступление Путина на ПМЭФ-2026

Экономика

«Чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично», – подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что мировая экономика переживает масштабную структурную трансформацию. По его мнению, причины нынешней нестабильности связаны с переходом от прежней «вертикальной» модели мироустройства к многополярной системе.

Президент отметил, что существовавшая ранее международная финансовая архитектура позиционировалась как универсальная и нейтральная, однако на практике нередко использовалась как инструмент недобросовестной конкуренции.

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