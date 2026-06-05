Путин: давление на Россию сохраняется, но у нее появились новые партнеры
Давление на Россию сохраняется, однако страна расширяет сотрудничество с новыми партнерами и получает дополнительные возможности для развития. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2026.
«В полной мере сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения», – сказал Путин.
По словам президента, Россия активно осваивает новые и более перспективные рынки. Он отметил, что Москва рассматривает происходящие в мировой экономике изменения не только как вызов, но и как возможности для дальнейшего развития.
«Чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично», – подчеркнул глава государства.
Путин также заявил, что мировая экономика переживает масштабную структурную трансформацию. По его мнению, причины нынешней нестабильности связаны с переходом от прежней «вертикальной» модели мироустройства к многополярной системе.
Президент отметил, что существовавшая ранее международная финансовая архитектура позиционировалась как универсальная и нейтральная, однако на практике нередко использовалась как инструмент недобросовестной конкуренции.