Путин: гонка за суверенитет набирает обороты
Гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026. Это вопрос качества государства, экономики, общества, отметил он.
«Глобальное лидерство зависит от способности страны обеспечить суверенитет, гонка за него развернулась и набирает обороты», – сказал он. Путин отметил, что позиции России в мире и ее суверенитет должны становиться более прочными. В непростых условиях Россия только расширяет круг партнеров.
4 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе ПМЭФ заявил, что Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры, обладая суверенитетом в этой сфере. По словам Силуанова, Россия продолжает работать на собственную независимую финансовую и экономическую модель. Он объяснил, что это и есть суверенитет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».