Путин: гонка за суверенитет набирает обороты

4 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе ПМЭФ заявил, что Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры, обладая суверенитетом в этой сфере. По словам Силуанова, Россия продолжает работать на собственную независимую финансовую и экономическую модель. Он объяснил, что это и есть суверенитет.