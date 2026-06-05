Путин предложил создать механизм коллективного инвестирования в развитие городов
Президент России Владимир Путин предложил создать инструменты коллективного инвестирования в проекты городской среды, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии своих городов и населенных пунктов. Об этом он заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2026.
Глава государства заявил о необходимости формирования специального правового режима, который объединит высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креативные индустрии и локальную идентичность территорий.
«Нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды, то есть механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика», – подчеркнул президент.
Глава государства поручил правительству совместно с институтами развития и Агентством стратегических инициатив подготовить необходимую нормативную базу для реализации этой инициативы.
4 июня на ПМЭФе были подписаны четыре новых соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с общим объемом инвестиций 46,4 млрд руб. Договоры заключены между Минэкономразвития России, властями Башкирии, Омской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Бурятии.