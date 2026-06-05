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Путин: под контролем Киева остается 15% территории ДНР

Ведомости

Под контролем Киева осталось меньше 15% территории Донецкой народной республики (ДНР), заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.

Также Путин заявил, что с 1 апреля Луганская народная республика (ЛНР) полностью контролируется Россией.

Путин 4 июня отметил, что Россия наступает по всей линии боевого соприкосновения, ВСУ же не хватает личного состава – ежемесячные потери составляют у них 40 000 человек. По его словам, одна из ключевых проблем на Украине – дезертирство военных. Россия же полностью взяла под контроль ЛНР, свыше 85% ДНР, 80% Запорожской области, перечислял Путин. Вооружения у России лучше, чем у Украины, даже несмотря на поставки последней западного оружия, сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

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