Путин: «Роснефть» вложила в экономику Индии порядка $25 млрд

4-5 декабря 2025 г. Путин по приглашению премьер‑министра Нарендры Моди провел в Индии. Российский лидер прибыл в Нью‑Дели для участия в 23‑м ежегодном российско‑индийском саммите. По итогам Россия и Индия подписали 29 совместных документов, в том числе программу развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 г. В ходе визита обсуждались вопросы энергетики, включая сотрудничество на АЭС «Куданкулам», а также расширение использования в расчетах национальных валют.