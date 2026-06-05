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Путин: «Роснефть» вложила в экономику Индии порядка $25 млрд

Ведомости

Госкорпорация «Роснефть» вложила около $25 млрд в экономику Индии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2026.

«Мы и сотрудничаем активно. Наша компания "Роснефть" является одним из самых крупных иностранных инвесторов в экономику Индии», – подчеркнул российский лидер.

Днем ранее на встрече с руководством международных агентств Путин заявил, что Россия ожидает новых совместных проектов в сфере мирного атома с Индией. Он отметил, что страны продолжают строить атомную электростанцию «Куданкулам».  

4-5 декабря 2025 г. Путин по приглашению премьер‑министра Нарендры Моди провел в Индии. Российский лидер прибыл в Нью‑Дели для участия в 23‑м ежегодном российско‑индийском саммите. По итогам Россия и Индия подписали 29 совместных документов, в том числе программу развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 г. В ходе визита обсуждались вопросы энергетики, включая сотрудничество на АЭС «Куданкулам», а также расширение использования в расчетах национальных валют.

Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся новых блоков АЭС «Куданкулам» в декабре 2023 г.

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