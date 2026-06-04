Путин: Россия ожидает новых совместных проектов с Индией в сфере мирного атома

Россия и Индия имеют хорошие партнерские отношения и в других сферах. 27 мая член верхней палаты индийского парламента Митхилеш Кумар заявил, что Индия не планирует останавливать импорт вооружений из России. По словам Кумара, Индия также планирует локализовать производство французских истребителей Rafale, российских истребителей «Су» и беспилотников.