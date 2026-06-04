Путин: Россия ожидает новых совместных проектов с Индией в сфере мирного атома
Россия ожидает новых совместных проектов в сфере мирного атома с Индией, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством международных агентств в ходе ПМЭФ-2026.
Он отметил, что Россия и Индия продолжают строить атомную электростанцию «Куданкулам».
«У нас много совместной работы. Здесь не только наши планы в области энергетики, в том числе атомной энергетики. «Куданкулам» строится, работает. Новые площадки ожидаем», – заявил Путин.
Россия и Индия имеют хорошие партнерские отношения и в других сферах. 27 мая член верхней палаты индийского парламента Митхилеш Кумар заявил, что Индия не планирует останавливать импорт вооружений из России. По словам Кумара, Индия также планирует локализовать производство французских истребителей Rafale, российских истребителей «Су» и беспилотников.
Секретарь министерства нефти Индии Суджата Шарма 18 мая сообщил, что Индия закупает российскую нефть вне зависимости от наличия или отсутствия санкционных послаблений со стороны США. Шарма подчеркнула, что дефицита сырья нет, а необходимые объемы нефти были заранее законтрактованы.