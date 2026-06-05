Герой России Наран Очир-Горяев погиб на фронте

Наран Очир-Горяев стал известен после «Прямой линии» с Владимиром Путиным в декабре 2025 г. Президент лично пригласил военнослужащего, чтобы тот рассказал об освобождении города Северска в ДНР. Рота под командованием Очир-Горяева освободила более 80 жилых домов и уничтожила 36 опорных пунктов ВСУ. Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено указом президента в 2025 г.