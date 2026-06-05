Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TNSE3 430+0,15%CNY Бирж.10,87+0,43%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,14+0,02%RGBITR785,71+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Герой России Наран Очир-Горяев погиб на фронте

Ведомости

Герой России, командир штурмовой роты старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Для Калмыкии, всей страны и для меня лично – это огромная потеря. Наран Алексеевич был человеком исключительной храбрости и силы духа. Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан», – написал Хасиков в Telegram.

Наран Очир-Горяев стал известен после «Прямой линии» с Владимиром Путиным в декабре 2025 г. Президент лично пригласил военнослужащего, чтобы тот рассказал об освобождении города Северска в ДНР. Рота под командованием Очир-Горяева освободила более 80 жилых домов и уничтожила 36 опорных пунктов ВСУ. Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено указом президента в 2025 г.

Наран Очир-Горяев родом из города Лагань в Калмыкии. Он начал свой путь в зоне СВО рядовым водителем, но благодаря личным качествам стал командиром штурмовой роты. 17 декабря 2025 г. в Москве президент лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её