Герой России Наран Очир-Горяев погиб на фронте
Герой России, командир штурмовой роты старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.
«Для Калмыкии, всей страны и для меня лично – это огромная потеря. Наран Алексеевич был человеком исключительной храбрости и силы духа. Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан», – написал Хасиков в Telegram.
Наран Очир-Горяев стал известен после «Прямой линии» с Владимиром Путиным в декабре 2025 г. Президент лично пригласил военнослужащего, чтобы тот рассказал об освобождении города Северска в ДНР. Рота под командованием Очир-Горяева освободила более 80 жилых домов и уничтожила 36 опорных пунктов ВСУ. Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено указом президента в 2025 г.
Наран Очир-Горяев родом из города Лагань в Калмыкии. Он начал свой путь в зоне СВО рядовым водителем, но благодаря личным качествам стал командиром штурмовой роты. 17 декабря 2025 г. в Москве президент лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».