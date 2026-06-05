Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,14+0,02%CNY Бирж.10,87+0,43%IMOEX2 561,04-0,73%RGBITR785,72+0,05%
Главная / Политика /

В Конго значительно выросло число умерших от Эболы

Ведомости

За последние 24 часа в Конго число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола выросло до 82, что на 18 больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Минздрава республики.

Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 71, до 452 человек.

Минздрав Конго объяснил, что медицинские бригады смогли получить доступ в отдаленные районы провинции Итури, которая является эпицентром вспышки.

4 июня Bloomberg передавало, что в эпицентре вспышки вируса Эбола в провинции Итури из изоляторов сбежали 11 пациентов. В провинции Южное Киву была атакована группа людей, пытавшихся «безопасно похоронить» жертву лихорадки Эбола. Работникам пришлось бросить гроб, и местные жители забрали тело. Представители органов здравоохранения предупредили, что инцидент может привести к новым случаям передачи вируса.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь