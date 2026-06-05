В Конго значительно выросло число умерших от Эболы
За последние 24 часа в Конго число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола выросло до 82, что на 18 больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Минздрава республики.
Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 71, до 452 человек.
Минздрав Конго объяснил, что медицинские бригады смогли получить доступ в отдаленные районы провинции Итури, которая является эпицентром вспышки.
4 июня Bloomberg передавало, что в эпицентре вспышки вируса Эбола в провинции Итури из изоляторов сбежали 11 пациентов. В провинции Южное Киву была атакована группа людей, пытавшихся «безопасно похоронить» жертву лихорадки Эбола. Работникам пришлось бросить гроб, и местные жители забрали тело. Представители органов здравоохранения предупредили, что инцидент может привести к новым случаям передачи вируса.