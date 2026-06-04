В Конго на фоне вспышки Эболы из изоляторов сбежали 11 пациентов

2 июня в Уганде подтвердили шесть новых случаев заражения лихорадкой Эбола. Это увеличило общее число зарегистрированных заболевших в стране до 15 человек. В ведомстве уточнили, что новые случаи были выявлены среди людей, которые ранее контактировали с пациентами, у которых заболевание уже было подтверждено.