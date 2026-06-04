В Конго на фоне вспышки Эболы из изоляторов сбежали 11 пациентов
В эпицентре вспышки вируса Эбола в провинции Итури в Демократической Республике Конго из изоляторов сбежали 11 пациентов. Об этом сообщает Bloomberg.
Кроме того, по данным агентства, в провинции Южное Киву произошло нападение на группу людей, пытавшихся «безопасно похоронить» жертву лихорадки Эбола. Работникам пришлось бросить гроб. Местные жители забрали тело. Представители органов здравоохранения предупредили, что инцидент может привести к новым случаям передачи вируса.
25 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о более чем 900 предполагаемых случаях заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. Глава ВОЗ обращал внимание, что в провинции Итури в Конго проживают почти 5 млн человек. Каждый четвертый из них нуждается в гуманитарной помощи.
2 июня в Уганде подтвердили шесть новых случаев заражения лихорадкой Эбола. Это увеличило общее число зарегистрированных заболевших в стране до 15 человек. В ведомстве уточнили, что новые случаи были выявлены среди людей, которые ранее контактировали с пациентами, у которых заболевание уже было подтверждено.