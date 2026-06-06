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Главная / Политика /

Над Ленобластью сбили 86 дронов

Ведомости

Количество ликвидированных над Ленинградской областью беспилотников достигло 86. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 86 БПЛА. Боевая работа продолжается», – написал Дрозденко.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также сообщил о масштабной атаке беспилотников и попросил жителей города оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Кроме того он предупредил о возможных перебоях мобильного интернета.

3 июня, в день начала ПМЭФа, украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы Северной столицы, сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадали несколько человек, погибших нет. По словам Дрозденко, над регионом за ночь были сбиты 59 БПЛА.

Позднее Беглов сообщил, что техногенные последствия атаки на инфраструктуру Санкт-Петербурга полностью устранены.

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