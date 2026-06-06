Над Ленобластью сбили 86 дронов
Количество ликвидированных над Ленинградской областью беспилотников достигло 86. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбиты 86 БПЛА. Боевая работа продолжается», – написал Дрозденко.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также сообщил о масштабной атаке беспилотников и попросил жителей города оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Кроме того он предупредил о возможных перебоях мобильного интернета.
3 июня, в день начала ПМЭФа, украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы Северной столицы, сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадали несколько человек, погибших нет. По словам Дрозденко, над регионом за ночь были сбиты 59 БПЛА.
Позднее Беглов сообщил, что техногенные последствия атаки на инфраструктуру Санкт-Петербурга полностью устранены.