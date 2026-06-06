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В аэропорту «Пулково» ввели ограничения на полеты

Ведомости

Петербургский аэропорт «Пулково» работает по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки временных ограничений на полеты, сообщает Росавиация. Меры были приняты для обеспечения безопасности.

Временные ограничения ввели в «Пулково» в 04:54 мск. Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись масштабной атаке БПЛА. Российские средства ПВО сбили над регионом 141 беспилотник. Информация о сбитых дронах начала поступать в 5:37 мск. Это вторая масштабная атака БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург с момента начала ПМЭФа. Первая была зафиксирована 3 июня – в день открытия форума.

Временные ограничения на полеты в Ленинградской области повлияли на маршруты в Калининград и обратно. В аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов, сообщает Росавиация.

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