В аэропорту «Пулково» ввели ограничения на полеты

Временные ограничения ввели в «Пулково» в 04:54 мск. Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись масштабной атаке БПЛА. Российские средства ПВО сбили над регионом 141 беспилотник. Информация о сбитых дронах начала поступать в 5:37 мск. Это вторая масштабная атака БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург с момента начала ПМЭФа. Первая была зафиксирована 3 июня – в день открытия форума.