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После атаки беспилотников Кронштадт закрыли на въезд и выезд

Ведомости

Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрывали на въезд и выезд, передает ТАСС. Ограничения уже отменены.

Вход на фестиваль «Паруса Кронштадта» на территории парка «Остров фортов» в Кронштадте закрывали до снятия угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга. Движение нескольких автобусных маршрутов было приостановлено, сообщило правительство Кронштадского района.

Утром 6 июня Петербург и Кронштадт подверглись масштабной атаке беспилотных средств. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 дрон. 

Петербургский аэропорт «Пулково» работал по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки временных ограничений на полеты. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли.

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