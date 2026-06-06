После атаки беспилотников Кронштадт закрыли на въезд и выезд
Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрывали на въезд и выезд, передает ТАСС. Ограничения уже отменены.
Вход на фестиваль «Паруса Кронштадта» на территории парка «Остров фортов» в Кронштадте закрывали до снятия угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга. Движение нескольких автобусных маршрутов было приостановлено, сообщило правительство Кронштадского района.
Утром 6 июня Петербург и Кронштадт подверглись масштабной атаке беспилотных средств. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 дрон.