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Собянин: 23 БПЛА сбиты на подлете к Москве

Ведомости

Силы ПВО ликвидировали 23 беспилотника, которые летели к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в 10:24 мск.

Минувшей ночью система ПВО уничтожила 376 украинских дронов самолетного типа над 18 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Утром 6 июня Собянин сообщил о 22 сбитых дронах.

Что известно о массированной атаке БПЛА на Ленобласть 6 июня

Политика / Армия и спецслужбы

Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке беспилотников. Средства ПВО уничтожили над регионом 141 дрон. Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрывали на въезд и выезд.

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Ржевском округе Тверской области. Обломки БПЛА упали на автомобиль, которым управлял мужчина.

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