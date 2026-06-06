Собянин: 23 БПЛА сбиты на подлете к Москве
Силы ПВО ликвидировали 23 беспилотника, которые летели к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в 10:24 мск.
Минувшей ночью система ПВО уничтожила 376 украинских дронов самолетного типа над 18 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Утром 6 июня Собянин сообщил о 22 сбитых дронах.
Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке беспилотников. Средства ПВО уничтожили над регионом 141 дрон. Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрывали на въезд и выезд.
Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Ржевском округе Тверской области. Обломки БПЛА упали на автомобиль, которым управлял мужчина.