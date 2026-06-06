ВС РФ установили контроль над поселком Шевченко в Харьковской области
ВС РФ установили контроль над населенным пункотом Шевченко в Харьковской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
4 июня российские военные установили контроль над населенным пунктом Комсомольское в Запорожской области. Населенный пункт перешел под контроль группировки «Восток».
1 июня Минобороны заявило о взятии под контроль села Тихоновка в ДНР. Операцию провела группировка «Южная».
29 мая под контроль российских военных перешли сразу четыре населенных пункта: Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области.