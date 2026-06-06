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ВС РФ установили контроль над поселком Шевченко в Харьковской области

Ведомости

ВС РФ установили контроль над населенным пункотом Шевченко в Харьковской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

4 июня российские военные установили контроль над населенным пунктом Комсомольское в Запорожской области. Населенный пункт перешел под контроль группировки «Восток».

1 июня Минобороны заявило о взятии под контроль села Тихоновка в ДНР. Операцию провела группировка «Южная».

29 мая под контроль российских военных перешли сразу четыре населенных пункта: Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области.

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