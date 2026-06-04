ВС РФ взяли под контроль село Комсомольское в Запорожской области
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Комсомольское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Восток».
1 июня Минобороны сообщало о переходе под контроль российских войск села Тихоновка в ДНР. Операцию проводили подразделения «Южной» группировки войск.
29 мая российские военные также установили контроль над сразу четырьмя селами. Это были населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. Днем раньше, 28 мая, оборонное ведомство сообщило о взятии Нововасилевки в Харьковской области. А 26 мая под контроль российских войск перешли села Запселье и Рясное в Сумской области.