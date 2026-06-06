Совбез РФ посчитал недопустимыми угрозы в отношении прав граждан Армении
«Любое ограничение избирательных прав своих граждан – это недопустимо. Это, кстати, и не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым сама Армения стремится. Поэтому такие угрожающие предупреждения, конечно, ничего хорошего не добавляют – ни авторитета, ни демократии», – сказал он.
Так Шевцов прокомментировал заявления армянских властей о том, что граждан страны, которые приедут голосовать на парламентских выборах, могут отправить на военные сборы. Кроме того, замсекретаря Совбеза РФ указал, что в Армении также проводились задержания именно в отношении оппозиции.
5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционную партию «Сильная Армения», а также, возможно, «Процветающую Армению». По ее словам, эти действия являются «преступлением против демократии». Если сценарий реализуют, то армянских граждан лишат права определять будущее своей страны, отметила дипломат.
В тот же день Центризбирком Армении отклонил требование лидера прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна об отмене регистрации блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. В ЦИК заявили, что доказательств якобы имевших место нарушений со стороны блока предоставлено не было.