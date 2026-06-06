Совбез РФ посчитал недопустимыми угрозы в отношении прав граждан Армении

«Любое ограничение избирательных прав своих граждан – это недопустимо. Это, кстати, и не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым сама Армения стремится. Поэтому такие угрожающие предупреждения, конечно, ничего хорошего не добавляют – ни авторитета, ни демократии», – сказал он.