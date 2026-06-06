В Ленобласти из-за пожара эвакуировали свыше 600 человек из охранной зоны

Более 600 человек эвакуировали из охранной зоны в результате пожара на объекте в поселке Большая Ижора, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 390 человек из 600 находятся в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным предоставили еду и воду, там дежурят медики.