Силы ПВО сбили еще один украинский дрон на подлете к Москве
Системы ПВО уничтожили украинский дрон, летевший в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
В 12:52 мэр сообщал о ликвидировании 24-го беспилотника на подлете к столице.
В ночь на 6 июня ПВО сбила 376 украинских беспилотников над 18 регионами РФ, а также над Азовским и Черным морями. Утром Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке дронов ВСУ, военнослужащие поразили 141 воздушную цель.