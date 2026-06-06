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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили еще один украинский дрон на подлете к Москве

Ведомости

Системы ПВО уничтожили украинский дрон, летевший в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В 12:52 мэр сообщал о ликвидировании 24-го беспилотника на подлете к столице.

В ночь на 6 июня ПВО сбила 376 украинских беспилотников над 18 регионами РФ, а также над Азовским и Черным морями. Утром Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке дронов ВСУ, военнослужащие поразили 141 воздушную цель.

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