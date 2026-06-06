Силы ПВО сбили еще один украинский дрон на подлете к Москве

В ночь на 6 июня ПВО сбила 376 украинских беспилотников над 18 регионами РФ, а также над Азовским и Черным морями. Утром Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке дронов ВСУ, военнослужащие поразили 141 воздушную цель.