Собянин сообщил об уничтожении 24 беспилотников на подлете к Москве

За ночь ПВО сбила 376 украинских беспилотников над 18 регионами РФ, а также над Азовским и Черным морями. Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке беспилотников. Средства ПВО уничтожили над регионом 141 дрон. В результате атаки пострадали три человека в Санкт-Петербурге, их уже выписали домой.