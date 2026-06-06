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Собянин сообщил об уничтожении 24 беспилотников на подлете к Москве

Ведомости

Силы ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр столицы в 12:52 мск.

За ночь ПВО сбила 376 украинских беспилотников над 18 регионами РФ, а также над Азовским и Черным морями. Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке беспилотников. Средства ПВО уничтожили над регионом 141 дрон. В результате атаки пострадали три человека в Санкт-Петербурге, их уже выписали домой.

В Брянской области женщина и ее дети в возрасте 6 и 7 лет получили ранения в результате атаки украинских FPV-дронов. В Тверской области при падении обломков БПЛА погиб мирный житель.

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