Собянин сообщил об уничтожении 24 беспилотников на подлете к Москве
Силы ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр столицы в 12:52 мск.
За ночь ПВО сбила 376 украинских беспилотников над 18 регионами РФ, а также над Азовским и Черным морями. Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке беспилотников. Средства ПВО уничтожили над регионом 141 дрон. В результате атаки пострадали три человека в Санкт-Петербурге, их уже выписали домой.