NYT: Израиль применял белый фосфор при атаках в Ливане
Армия Израиля применяла белый фосфор в ходе атак на города Ливана, сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на данные экспертов и гуманитарных организаций, а также на кадры из социальных сетей.
Издание отметило, что Израиль, предположительно, использовал снаряды американского производства с белым фосфором при штурме крепости Бофор, а также в Набатии, Тире, Клайяе, Хиаме и Йоморе. NYT также напомнила, что само вещество не является запрещенным, однако его нельзя использовать против мирного населения. Белый фосфор при контакте с воздухом самовоспламеняется, возгорание затем крайне трудно потушить.
По данным газеты, цель использования белого фосфора израильскими военными неизвестна. При этом страна отрицает применение этого вещества.
4 июня Израиль и Ливан заключили договор о возобновлении режима прекращения огня. Согласно заявлению администрации президента США Дональда Трампа, перемирие между странами будет зависеть от полного прекращения огня со стороны поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла» и эвакуации всех ее военных из района к югу от реки Литани. Стороны также договорились о создании «пилотных зон», в которых ливанские вооруженные силы «возьмут на себя исключительный контроль над территорией».