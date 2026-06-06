NYT: Израиль применял белый фосфор при атаках в Ливане

4 июня Израиль и Ливан заключили договор о возобновлении режима прекращения огня. Согласно заявлению администрации президента США Дональда Трампа, перемирие между странами будет зависеть от полного прекращения огня со стороны поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла» и эвакуации всех ее военных из района к югу от реки Литани. Стороны также договорились о создании «пилотных зон», в которых ливанские вооруженные силы «возьмут на себя исключительный контроль над территорией».