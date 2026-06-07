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ABC: армия США готовит первую за полвека военную казнь

Ведомости

Вооруженные силы США готовят исполнение смертных приговоров в отношении четверых военнослужащих, находящихся в камере смертников. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на внутренний документ армии. В случае получения одобрения от президента США Дональда Трампа это станет первой военной казнью в Америке за более чем полвека.

Внутренний план армии предписывает провести казни не позднее 150 дней после одобрения президентом. Документ прописывает сроки координационных встреч и процедур исполнения на случай получения разрешения от главы государства.

Трамп, вернувшись в Белый дом, уже подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, которая была приостановлена при Джо Байдене. Кроме того, министр обороны Пит Хегсет заявил о намерении добиваться казни Нидаля Хасана. Военного приговорили к смерти за массовую стрельбу на базе Форт-Худ в 2009 г., когда погибли 13 и были ранены 32 человека. «Я на 100% привержен тому, чтобы смертный приговор был приведен в исполнение», – подчеркнул Хегсет.

Последняя военная казнь в США состоялась в 1961 г. Тогда расстреляли рядового Беннетта за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.

В апреле минюст США отменил бессрочный мораторий на федеральные казни. Расстрел включен в список допустимых способов. В сентябре 2025 г. Трамп подписал указ о смертной казни в округе Колумбия. Тогда генпрокурор Пэм Бонди пообещала, что минюст будет добиваться ее восстановления по всей стране.

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