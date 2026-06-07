Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,87+0,43%ARSA7,34+0,14%CHKZ16 4500%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,19+0,02%RGBITR786,79+0,11%
Главная / Политика /

Песков: Россия учтет слова Рубио о поддержке Украины

Ведомости

Москва принимает во внимание заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон остается на стороне Украины. При этом российская сторона по-прежнему высоко оценивает стремление президента США Дональда Трампа добиться мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Комментируя высказывания главы американской дипломатии, Песков подчеркнул, что российская сторона внимательно относится к подобным сигналам из Вашингтона.

По его словам, внутри американской администрации существуют различные подходы к украинскому вопросу. «Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции», – сказал Песков.

При этом в Кремле считают, что Трамп действительно заинтересован в прекращении конфликта.

Читайте также:Что Владимир Путин сказал о конфликте на Украине международным СМИ

Рубио 3 июня заявил, что после урегулирования украинского конфликта отношения между Вашингтоном и Москвой могут стать более дружественными и их будет легче поддерживать. Он добавил, что США должны сохранять двусторонние отношения с Россией, поскольку обе страны обладают ядерным арсеналом.

Рубио считает, что Вашингтон не заинтересован в «бесконечных встречах» по украинскому конфликту, которые ни к чему не приводят, подчеркнув, что США готовы подключиться только к конструктивным и продуктивным переговорам. 2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте