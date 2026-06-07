Песков: Россия учтет слова Рубио о поддержке Украины
Москва принимает во внимание заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон остается на стороне Украины. При этом российская сторона по-прежнему высоко оценивает стремление президента США Дональда Трампа добиться мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Комментируя высказывания главы американской дипломатии, Песков подчеркнул, что российская сторона внимательно относится к подобным сигналам из Вашингтона.
По его словам, внутри американской администрации существуют различные подходы к украинскому вопросу. «Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции», – сказал Песков.
При этом в Кремле считают, что Трамп действительно заинтересован в прекращении конфликта.
Рубио 3 июня заявил, что после урегулирования украинского конфликта отношения между Вашингтоном и Москвой могут стать более дружественными и их будет легче поддерживать. Он добавил, что США должны сохранять двусторонние отношения с Россией, поскольку обе страны обладают ядерным арсеналом.
Рубио считает, что Вашингтон не заинтересован в «бесконечных встречах» по украинскому конфликту, которые ни к чему не приводят, подчеркнув, что США готовы подключиться только к конструктивным и продуктивным переговорам. 2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу.