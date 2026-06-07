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Ушаков назвал известным посетившего Киев российского бизнесмена

Ведомости

Российский предприниматель, о котором ранее рассказывал глава государства Владимир Путин, является достаточно известной фигурой в деловых кругах. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тема была поднята после выступления Путина на пленарной сессии ПМЭФ. Президент рассказал, что в мае ему позвонил российский предприниматель, находившийся в Киеве. По словам главы государства, бизнесмен интересовался, следует ли передать какое-либо послание украинской стороне или, наоборот, привезти сообщение из украинской столицы.

Комментируя этот эпизод в беседе с журналистом, Ушаков подтвердил сам факт поездки предпринимателя на Украину, однако не стал называть его имя.

5 июня Путин сообщил, что три недели назад российский бизнесмен рассказал ему о приглашении в Киев. Тот встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего российский лидер провел встречу с самим предпринимателем. 

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