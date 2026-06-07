Оверчук заявил о попытках объяснить Армении изменения в роли Евросоюза

По словам Оверчука, Россия неоднократно обсуждала этот вопрос с армянскими партнерами в закрытом формате и старалась донести свою оценку происходящих изменений. Вице-премьер добавил, что Москва продолжает обсуждать эту тему с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона считает важным, чтобы партнеры в Ереване внимательно оценивали последствия принимаемых решений и учитывали происходящие изменения в международной обстановке.