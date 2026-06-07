Оверчук заявил о попытках объяснить Армении изменения в роли Евросоюза
Москва на протяжении нескольких лет обращает внимание армянской стороны на изменение Европейского союза из преимущественно экономического объединения в военно-политический союз, враждебно настроенный в отношении России. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
По словам Оверчука, Россия неоднократно обсуждала этот вопрос с армянскими партнерами в закрытом формате и старалась донести свою оценку происходящих изменений. Вице-премьер добавил, что Москва продолжает обсуждать эту тему с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона считает важным, чтобы партнеры в Ереване внимательно оценивали последствия принимаемых решений и учитывали происходящие изменения в международной обстановке.
По данным на 11:00 по местному времени (10:00 мск), на выборах в парламент Армении проголосовали 362 657 избирателей, или 14,48%. Общее число граждан, допущенных к голосованию, – 2 503 976. При этом в Ереване явка составила 122 856 человек.
Итоги парламентских выборов в Армении определят, сохранит ли пост премьер-министра действующий глава правительства Никол Пашинян, выступающий за сближение с Евросоюзом, или победу одержит оппозиция, настаивающая на сохранении членства в Евразийском экономическом союзе.
На пост премьера претендуют три кандидата: Пашинян, основатель группы «Ташир» Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения»), а также экс-президент Роберт Кочарян (блок «Армения»), который возглавляет главную оппозиционную силу.