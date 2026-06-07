Politico: Франция и Кипр подпишут оборонный пакт о размещении войск на острове

Планы вызвали резкую критику со стороны турецко-кипрской администрации, которая объявила соглашение недействительным сразу после его анонса. В Анкаре и на севере Кипра выразили опасения, что пакт может изменить баланс сил на острове, ущемить права кипрских турок и создать дополнительную напряженность. Было заявлено, что Республика Кипр не имеет полномочий подписывать такой документ от имени всего острова.