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Politico: Франция и Кипр подпишут оборонный пакт о размещении войск на острове

Ведомости

Франция и Кипр подпишут соглашение о статусе сил (SOFA), которое позволит Парижу разместить свои войска на средиземноморском острове. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей кипрского правительства. Документ будет подписан 8 июня министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен и главой минобороны Кипра Василисом Палмасом в Никосии в рамках неформальной встречи глав военных ведомств стран ЕС.

По словам президента Кипра Никоса Христодулидиса, соглашение «предусмотрит присутствие французских сил на территории Кипра строго в гуманитарных целях». Договор определит условия размещения, проведения учений и действий французских военных на острове с соблюдением суверенитета республики. Оно также охватит вопросы военной координации, совместных учений, обмена персоналом и сотрудничества в оборонной промышленности.

Планы вызвали резкую критику со стороны турецко-кипрской администрации, которая объявила соглашение недействительным сразу после его анонса. В Анкаре и на севере Кипра выразили опасения, что пакт может изменить баланс сил на острове, ущемить права кипрских турок и создать дополнительную напряженность. Было заявлено, что Республика Кипр не имеет полномочий подписывать такой документ от имени всего острова.

Кипр остается разделенным на греческий юг и турецкий север с 1974 г., когда турецкая армия вторглась в ответ на поддержанный Афинами переворот. Республика Кипр является членом ЕС и международно признана единственным суверенным государством на острове, тогда как Турецкая Республика Северного Кипра признана только Анкарой.

В апреле турецкие силы перебросили танки в буферную зону в районе Пилы и установили флаг Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Эти действия спровоцировали развертывание в этом районе дополнительных миротворческих сил ООН.

В марте Кипр задумался о будущем британских военных баз на острове и призвал к обсуждению их статуса после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

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