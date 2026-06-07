В «Сильной Армении» заявили о снижении поддержки Пашиняна
Представители блока «Сильная Армения» после закрытия избирательных участков заявили, что высокая активность граждан на парламентских выборах свидетельствует о снижении поддержки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил глава предвыборного списка объединения Нарек Карапетян в видеообращении в Facebook
Карапетян отметил, что прошедшее голосование сопровождалось рекордной явкой. По его оценке, именно этот показатель указывает на неблагоприятный для действующей власти результат. По словам Карапетяна, для подтверждения результата ЦИК необходимо обеспечить максимальный контроль за процедурой подсчета бюллетеней и исключить любые возможные нарушения.
«Наша победа очень близка, будьте уверены», – добавил он.
Избирательные участки на выборах в Национальное собрание Армении завершили работу в 20:00 по местному времени (19:00 по Москве). По всей стране были закрыты 2005 участков, однако граждане, которые к этому моменту уже находились внутри помещений для голосования, сохранили возможность отдать свой голос.
К 17:00 по местному времени (16:00 мск) участие в голосовании приняли 1 224 957 граждан. Это составляет 48,92% от общего числа избирателей, включенных в списки. В частности, явка в Ереване составила 48,52% (412 168 человек). Всего правом голоса на текущих парламентских выборах обладали 2 503 976 граждан Армении.