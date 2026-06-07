В «Сильной Армении» заявили о снижении поддержки Пашиняна

Избирательные участки на выборах в Национальное собрание Армении завершили работу в 20:00 по местному времени (19:00 по Москве). По всей стране были закрыты 2005 участков, однако граждане, которые к этому моменту уже находились внутри помещений для голосования, сохранили возможность отдать свой голос.