Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NLMK74,8+0,11%CNY Бирж.10,87+0,43%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,2+0,03%RGBITR786,8+0,11%
Главная / Политика /

В «Сильной Армении» заявили о снижении поддержки Пашиняна

Ведомости

Представители блока «Сильная Армения» после закрытия избирательных участков заявили, что высокая активность граждан на парламентских выборах свидетельствует о снижении поддержки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил глава предвыборного списка объединения Нарек Карапетян в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Карапетян отметил, что прошедшее голосование сопровождалось рекордной явкой. По его оценке, именно этот показатель указывает на неблагоприятный для действующей власти результат. По словам Карапетяна, для подтверждения результата ЦИК необходимо обеспечить максимальный контроль за процедурой подсчета бюллетеней и исключить любые возможные нарушения.

«Наша победа очень близка, будьте уверены», – добавил он.

Избирательные участки на выборах в Национальное собрание Армении завершили работу в 20:00 по местному времени (19:00 по Москве). По всей стране были закрыты 2005 участков, однако граждане, которые к этому моменту уже находились внутри помещений для голосования, сохранили возможность отдать свой голос.

К 17:00 по местному времени (16:00 мск) участие в голосовании приняли 1 224 957 граждан. Это составляет 48,92% от общего числа избирателей, включенных в списки. В частности, явка в Ереване составила 48,52% (412 168 человек). Всего правом голоса на текущих парламентских выборах обладали 2 503 976 граждан Армении.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь