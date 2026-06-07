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Иран впервые с апреля запустил ракеты по Израилю

Ведомости

Иран в воскресенье вечером запустил ракеты по северной части Израиля. Это первый такой обстрел с апреля, сообщает The Jerusalem Post.

Системы ПВО сработали, все выпущенные снаряды были перехвачены, отмечает газеты, ссылаясь на военных. Вместе с тем ожидаются новые волны атак в ближайшие часы, информации о пострадавших пока нет.

Ранее в воскресенье Тегеран пригрозил ответом на удар Израиля по ливанской столице Бейрут, где Израиль обстреливает объекты шиитской вооруженной группировки «Хезболла».

Незадолго до перемирия израильская армия планировала операцию в Бейруте

Политика / Международные новости

По данным источников издания, Израиль готовит ответ на нарушение перемирия со стороны Ирана. Однако если Иран остановит обстрелы, а жертв не будет, это может повлиять на масштаб израильского ответа.

С начала апреля между США и Ираном действует перемирие, которое неоднократно оказывалось на грани срыва. Ключевым камнем преткновения является параллельный конфликт между Израилем и ливанской «Хезболлой», которая пользуется поддержкой Тегерана.

Иран, в отличие от США и Израиля, которые пытаются разделить эти конфликты, настаивает на том, что перемирие должно быть безоговорочным прекращением огня на всех фронтах, включая Ливан. Поэтому любая эскалация со стороны Израиля в Ливане, который наносит удары по позициям «Хезболлы», воспринимается Тегераном как нарушение общего перемирия и ведет к замораживанию или срыву переговоров с США.

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