Иран впервые с апреля запустил ракеты по Израилю

Иран, в отличие от США и Израиля, которые пытаются разделить эти конфликты, настаивает на том, что перемирие должно быть безоговорочным прекращением огня на всех фронтах, включая Ливан. Поэтому любая эскалация со стороны Израиля в Ливане, который наносит удары по позициям «Хезболлы», воспринимается Тегераном как нарушение общего перемирия и ведет к замораживанию или срыву переговоров с США.