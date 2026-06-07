Иран впервые с апреля запустил ракеты по Израилю
Иран в воскресенье вечером запустил ракеты по северной части Израиля. Это первый такой обстрел с апреля, сообщает The Jerusalem Post.
Системы ПВО сработали, все выпущенные снаряды были перехвачены, отмечает газеты, ссылаясь на военных. Вместе с тем ожидаются новые волны атак в ближайшие часы, информации о пострадавших пока нет.
Ранее в воскресенье Тегеран пригрозил ответом на удар Израиля по ливанской столице Бейрут, где Израиль обстреливает объекты шиитской вооруженной группировки «Хезболла».
По данным источников издания, Израиль готовит ответ на нарушение перемирия со стороны Ирана. Однако если Иран остановит обстрелы, а жертв не будет, это может повлиять на масштаб израильского ответа.
С начала апреля между США и Ираном действует перемирие, которое неоднократно оказывалось на грани срыва. Ключевым камнем преткновения является параллельный конфликт между Израилем и ливанской «Хезболлой», которая пользуется поддержкой Тегерана.
Иран, в отличие от США и Израиля, которые пытаются разделить эти конфликты, настаивает на том, что перемирие должно быть безоговорочным прекращением огня на всех фронтах, включая Ливан. Поэтому любая эскалация со стороны Израиля в Ливане, который наносит удары по позициям «Хезболлы», воспринимается Тегераном как нарушение общего перемирия и ведет к замораживанию или срыву переговоров с США.