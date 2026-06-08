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Глава Карелии рассказал о шансах «Яблока» сохраниться в республике

Ведомости

Участие партии «Яблоко» в политическом процессе Карелии будет зависеть от поддержки избирателей, а не от позиции властей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Отвечая на вопрос о перспективах партии, Парфенчиков подчеркнул, что не видит препятствий для участия любых партий в выборах.

«Все решают избиратели. У меня нет никакого внутреннего сопротивления тому, что в выборах будут участвовать все партии. У каждой есть свой избиратель. Конечно, политическая культура у нас особая. Мы это понимаем. Она исторически такая. Главное – чтобы все было прозрачно, без нарушений закона», – отметил глава региона.

По его словам, в Карелии сохраняется устойчивый, хотя и относительно небольшой круг сторонников «Яблока». Вместе с тем на электоральные перспективы партии может повлиять ее позиция по отношению к специальной военной операции.

Артур Парфенчиков: «Идешь на рыбалку – смотри за границей»

Политика / Интервью

Парфенчиков обратил внимание на высокий уровень патриотических настроений в республике и поддержку российских военнослужащих со стороны жителей региона. В качестве примера он привел работу волонтеров, которые помогают бойцам, изготавливают маскировочные сети, собирают продукты и необходимые вещи. Руководитель Карелии считает, что позиция «Яблока» не добавит партии голосов.

Отдельно Парфенчиков затронул тему внешнего влияния на политические процессы. По его словам, попытки информационного воздействия на ситуацию в регионе фиксируются уже не первый год. Он напомнил, что после выборов 2022 г. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) указывала на Карелию как на один из регионов, где были выявлены факты иностранного вмешательства в избирательный процесс.

29 апреля председатель «Яблока» Николай Рыбаков сообщил «Ведомостям», что партия не намерена отказываться от участия в электоральной кампании 2026 г. Партия готовится и к выборам в Госдуму, и к выборам в законодательные собрания (пройдут в 39 регионах). «Яблоко» обладает квотой, позволяющей принимать участие в выборах в федеральный парламент без сбора подписей.

По словам Рыбакова, партия будет участвовать в выборах в заксобрания в Московской, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Свердловской областях, а также в Карелии и Санкт-Петербурге (представительство она имеет в парламентах Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области).

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