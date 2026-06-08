Глава Карелии рассказал о шансах «Яблока» сохраниться в республике

«Все решают избиратели. У меня нет никакого внутреннего сопротивления тому, что в выборах будут участвовать все партии. У каждой есть свой избиратель. Конечно, политическая культура у нас особая. Мы это понимаем. Она исторически такая. Главное – чтобы все было прозрачно, без нарушений закона», – отметил глава региона.