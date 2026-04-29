«Яблоко» все еще готовится к участию в выборах в Госдуму

«Яблоко» все еще готовится к участию в выборах в ГосдумуПартия может провести съезд в конце июня или в начале июля
Одна из старейших российских партий – «Яблоко» – не намерена отказываться от участия в электоральной кампании 2026 г. Партия готовится и к выборам в Госдуму, и к выборам в законодательные собрания (пройдут в 39 регионах), сообщил «Ведомостям» ее председатель Николай Рыбаков. «Яблоко» обладает квотой, позволяющей принимать участие в выборах в федеральный парламент без сбора подписей.
Список кандидатов «в целях безопасности» будет обнародован непосредственно на съезде – он может пройти в конце июня или в начале июня, сказал Рыбаков. «Зачем давать лишний повод людей штрафовать?» – пояснил он. Принимать участие в выборах будут прежде всего проверенные и зарекомендовавшие себя партийцы, отмечает Рыбаков.
Партия, по его словам, будет участвовать в выборах в заксобрания в Московской, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Свердловской областях, а также в Карелии и Санкт-Петербурге (представительство яблочники имеют в парламентах Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области). «Мы используем возможность участия в выборах как шанс, позволяющий нам донести до людей нашу позицию», – сказал Рыбаков.
К апрелю 2026 г. штрафы получили почти все депутаты региональных парламентов, куда «Яблоко» ранее сумело пройти. Так, 1 апреля Псковский горсуд оштрафовал единственного депутата от «Яблока» в Псковском областном собрании Артура Гайдука на 1000 руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАПа).
По этой же статье 21 апреля Петрозаводский городской суд оштрафовал на 1000 руб. руководителя фракции в заксобрании Карелии и экс-председателя «Яблока» Эмилию Слабунову за пост 2020 г. Шанс испытать свои силы в парламенте Карелии есть у яблочницы Инны Болучевской.
В заксобрании Санкт-Петербурга вся фракция оказалась оштрафованной: оба депутата получили протоколы за демонстрацию экстремистской символики. 24 апреля суд вынес решение о взыскании 1500 руб. с руководителя фракции Александра Шишлова. 28 апреля он написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. 27 ноября 2025 г. за публичное демонстрирование экстремистской символики оштрафовали его коллегу Ольгу Штанникову.
В июне 2025 г. был задержан один из наиболее известных членов партии – глава псковского отделения и зампред «Яблока» Лев Шлосберг
В сентябре 2024 г. глава тульского отделения и зампред «Яблока» Владимир Дорохов
Среди шести заместителей главы партии преследование за два года не коснулось Анны Черепановой (давний соратник Григория Явлинского Сергей Иваненко умер 4 сентября 2024 г.).
Осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности лишаются права быть избранными на год. Иноагенты также не имеют права участвовать в выборах на любых уровнях.
Присутствие «Яблока» в бюллетенях в первую очередь важно для избирателей, которые видят в нем и в его кандидатах своих политических представителей, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Рейтинги партии невысоки, а шансы нарастить показатели за счет ситуативного электората и работы по актуальной повестке ограничены политическим весом и позицией членов партии, указал он. Согласно последним апрельским замерам ФОМа, электоральный рейтинг «Яблока» равняется 1% (меньше статпогрешности). На выборах в Госдуму в 2021 г. партия получила 1,34%.
Возможность «Яблока» принять участие в выборах находится в руках основателя партии Григория Явлинского, который определяет формат и содержание активности, считает политолог Константин Калачев. Если «Яблоко» будет ассоциировано только с ним, предложит приемлемый вариант традиционной для организации пацифистской риторики, если его рейтинги не будут расти, то это, возможно, не только добавит легитимности выборному процессу, но и послужит наглядным доказательством узости прослойки его избирателей, говорит он.
Пока наблюдаются скорее административные сигналы о недопуске «Яблока» к выборам, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.