Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TRNFP1 369,2-0,94%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR778-0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Яблоко» все еще готовится к участию в выборах в Госдуму

Партия может провести съезд в конце июня или в начале июля
Юлия Малева
Возможность участия «Яблока» в федеральных выборах снова зависит от поведения одного из его сооснователей – Григория Явлинского / Максим Стулов / Ведомости

Одна из старейших российских партий – «Яблоко» – не намерена отказываться от участия в электоральной кампании 2026 г. Партия готовится и к выборам в Госдуму, и к выборам в законодательные собрания (пройдут в 39 регионах), сообщил «Ведомостям» ее председатель Николай Рыбаков. «Яблоко» обладает квотой, позволяющей принимать участие в выборах в федеральный парламент без сбора подписей.

Список кандидатов «в целях безопасности» будет обнародован непосредственно на съезде – он может пройти в конце июня или в начале июня, сказал Рыбаков. «Зачем давать лишний повод людей штрафовать?» – пояснил он. Принимать участие в выборах будут прежде всего проверенные и зарекомендовавшие себя партийцы, отмечает Рыбаков.

Партия, по его словам, будет участвовать в выборах в заксобрания в Московской, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Свердловской областях, а также в Карелии и Санкт-Петербурге (представительство яблочники имеют в парламентах Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области). «Мы используем возможность участия в выборах как шанс, позволяющий нам донести до людей нашу позицию», – сказал Рыбаков.

К апрелю 2026 г. штрафы получили почти все депутаты региональных парламентов, куда «Яблоко» ранее сумело пройти. Так, 1 апреля Псковский горсуд оштрафовал единственного депутата от «Яблока» в Псковском областном собрании Артура Гайдука на 1000 руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАПа).

Политологи дали первые прогнозы результатов партий на выборах в Госдуму

Политика / Демократия

По этой же статье 21 апреля Петрозаводский городской суд оштрафовал на 1000 руб. руководителя фракции в заксобрании Карелии и экс-председателя «Яблока» Эмилию Слабунову за пост 2020 г. Шанс испытать свои силы в парламенте Карелии есть у яблочницы Инны Болучевской.

В заксобрании Санкт-Петербурга вся фракция оказалась оштрафованной: оба депутата получили протоколы за демонстрацию экстремистской символики. 24 апреля суд вынес решение о взыскании 1500 руб. с руководителя фракции Александра Шишлова. 28 апреля он написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. 27 ноября 2025 г. за публичное демонстрирование экстремистской символики оштрафовали его коллегу Ольгу Штанникову.

В июне 2025 г. был задержан один из наиболее известных членов партии – глава псковского отделения и зампред «Яблока» Лев Шлосберг (считается в России иноагентом) в рамках уголовного дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Другой резонансный случай – задержание в октябре экс-депутата Мосгордумы, зампреда «Яблока» Максима Круглова за распространение недостоверной информации о действиях российской армии (обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

В сентябре 2024 г. глава тульского отделения и зампред «Яблока» Владимир Дорохов (считается в России иноагентом) был объявлен иноагентом. А в октябре 2024 г. признали иноагентом и лишили мандата еще одного зампреда партии – депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (считается в России иноагентом). 30 сентября 2025 г. прокуратура через суд попросила признать его книгу экстремистским материалом и запретить ее распространение на территории России.

Среди шести заместителей главы партии преследование за два года не коснулось Анны Черепановой (давний соратник Григория Явлинского Сергей Иваненко умер 4 сентября 2024 г.).

Шлосберг и Вишневский не смогли оспорить в КС закон об иноагентах

Общество

Осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности лишаются права быть избранными на год. Иноагенты также не имеют права участвовать в выборах на любых уровнях.

Присутствие «Яблока» в бюллетенях в первую очередь важно для избирателей, которые видят в нем и в его кандидатах своих политических представителей, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Рейтинги партии невысоки, а шансы нарастить показатели за счет ситуативного электората и работы по актуальной повестке ограничены политическим весом и позицией членов партии, указал он. Согласно последним апрельским замерам ФОМа, электоральный рейтинг «Яблока» равняется 1% (меньше статпогрешности). На выборах в Госдуму в 2021 г. партия получила 1,34%.

Возможность «Яблока» принять участие в выборах находится в руках основателя партии Григория Явлинского, который определяет формат и содержание активности, считает политолог Константин Калачев. Если «Яблоко» будет ассоциировано только с ним, предложит приемлемый вариант традиционной для организации пацифистской риторики, если его рейтинги не будут расти, то это, возможно, не только добавит легитимности выборному процессу, но и послужит наглядным доказательством узости прослойки его избирателей, говорит он.

Пока наблюдаются скорее административные сигналы о недопуске «Яблока» к выборам, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте