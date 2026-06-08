В Японии закрыли почти 100 школ из-за появления медведя

В прошлом месяце российский турист пострадал после нападения медведя в районе Окутама на западной окраине Токийской агломерации. Вскоре после этого еще одного медведя заметили в городе Хатиодзи. На прошлой неделе в префектуре Фукусима медведь ранил четырех человек, проник в офис компании, напал на сотрудника, а затем оказался на территории завода. По предварительным данным, животное покинуло здание через окно.