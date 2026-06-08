В Японии закрыли почти 100 школ из-за появления медведя
Власти японского города Уцуномия закрыли почти 100 школ после появления в городской черте медведя, которого ранее никогда не замечали на территории муниципалитета. Об этом сообщил The Guardian. Речь идет о 94 начальных и средних школах города с населением около 500 000 человек, расположенного примерно в 100 км к северу от Токио.
Черный азиатский медведь впервые был замечен 6 июня возле одного из городских парков. Позже камеры видеонаблюдения зафиксировали животное в центре Уцуномии: на записи видно, как медведь пробегает перед двумя молодыми людьми ранним утром 7 июня. В течение дня животное несколько раз видели в жилых районах города, а 8 июня медведя заметили в промышленной зоне примерно в 2 км от центра.
Городские власти призвали жителей не приближаться к животному, держать окна и двери закрытыми и в случае встречи укрываться в ближайшем здании. Для информирования населения по улицам курсируют автомобили с громкоговорителями. Поиски медведя продолжают полиция и местная ассоциация охотников.
По данным японских властей, в этом году в стране зарегистрировано около 50 000 сообщений о появлении медведей – это рекордный показатель. Большинство случаев приходится на северо-восток Японии, но столь близко к Токио медведи ранее практически не появлялись.
В прошлом месяце российский турист пострадал после нападения медведя в районе Окутама на западной окраине Токийской агломерации. Вскоре после этого еще одного медведя заметили в городе Хатиодзи. На прошлой неделе в префектуре Фукусима медведь ранил четырех человек, проник в офис компании, напал на сотрудника, а затем оказался на территории завода. По предварительным данным, животное покинуло здание через окно.
В прошлом году Япония направила войска в город Кадзуно на севере страны, чтобы помочь в отлове медведей по просьбе местных жителей. В город прибыли 15 солдат, экипированных в бронежилеты. Отстрелом хищников занимались обученные охотники со специальным оружием.