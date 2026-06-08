Премьер Бангладеш передал Путину письмо через Лаврова

«В первую очередь я хотел бы передать вам приветствие от нашего премьер-министра, также президенту, председателю правительства Михаилу Мишустину. Благодарность за наши отношения, и [мы] очень ценим наши отношения с Россией», – сказал Рахман Лаврову.