Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SOFL53,32-0,97%CNY Бирж.10,778-0,85%IMOEX2 552,4-0,34%RTSI1 094,42-0,34%RGBI118,86-0,26%RGBITR784,65-0,16%
Главная / Политика /

Премьер Бангладеш передал Путину письмо через Лаврова

Ведомости

Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым передал президенту РФ Владимиру Путину приветствие от премьер-министра Тарика Рахмана. Об этом пишет «РИА Новости».

«В первую очередь я хотел бы передать вам приветствие от нашего премьер-министра, также президенту, председателю правительства Михаилу Мишустину. Благодарность за наши отношения, и [мы] очень ценим наши отношения с Россией», – сказал Рахман Лаврову.

2 июня The Daily Star сообщил, что Халилур Рахман был избран председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он получил 99 голосов на выборах в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, опередив кандидата от Кипра Андреаса Какуриса (91 голос). В Москве приветствовали избрание Рахмана. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов говорил ТАСС, что российская сторона готова к тесному и конструктивному сотрудничеству с новым председателем Генассамблеи.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь