Премьер Бангладеш передал Путину письмо через Лаврова
Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым передал президенту РФ Владимиру Путину приветствие от премьер-министра Тарика Рахмана. Об этом пишет «РИА Новости».
«В первую очередь я хотел бы передать вам приветствие от нашего премьер-министра, также президенту, председателю правительства Михаилу Мишустину. Благодарность за наши отношения, и [мы] очень ценим наши отношения с Россией», – сказал Рахман Лаврову.
2 июня The Daily Star сообщил, что Халилур Рахман был избран председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он получил 99 голосов на выборах в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, опередив кандидата от Кипра Андреаса Какуриса (91 голос). В Москве приветствовали избрание Рахмана. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов говорил ТАСС, что российская сторона готова к тесному и конструктивному сотрудничеству с новым председателем Генассамблеи.