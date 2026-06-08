Песков: санкции не снижают интерес к ПМЭФу
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) давно прочно стоит на ногах и привлекает инвестиции, несмотря на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мероприятие, которое ждут не только у нас в стране, но и международные инвесторы и бизнес, который, как мы с вами уже давно согласились, несмотря на все незаконные санкции, во многом продолжает оставаться на нашем рынке», – сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему заинтересована в привлечении иностранных инвестиций. По его словам, эта тема поднималась как в выступлении президента РФ Владимира Путина, так и в ходе дискуссий на площадке форума.
Песков также отметил высокий интерес делового сообщества к ПМЭФу. По его словам, это подтверждается показателями форума и вниманием со стороны участников.
ПМЭФ-2026 проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Как сообщал советник президента РФ Антон Кобяков, в работе форума приняли участие 24 500 человек из 142 стран. По итогам мероприятия было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6 трлн 642 млрд руб.
Кобяков также отмечал высокий интерес к форуму со стороны иностранных участников. Так, впервые за десять лет ПМЭФ посетила официальная делегация США. По его словам, западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм в отношении возможного возвращения на российский рынок.