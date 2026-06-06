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Кобяков: в ПМЭФе приняли участие 24 500 человек из 142 стран

Ведомости

В Петербургском международном экономическом форуме приняли участие представители 142 стран мира, а общее количество участников превысило 24 500 человек. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков. Его слова приводит «Росконгресс».

Итогом ПМЭФ-2026 стало заключение 1084 соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд руб.

По словам Кобякова, был проявлен неподдельный интерес к мероприятию. Впервые за десять лет в работе ПМЭФа приняла участие официальная американская делегация. Кобяков отметил, что Трамп вывел российско-американские отношения из переговорного тупика, в который их загнал Байден. Диалог постепенно восстанавливается, и Россия ожидает от США выполнения достигнутых договоренностей.

Советник президента также отметил осторожный оптимизм западных инвесторов в отношении возвращения в Россию.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня 2026 г. в КВЦ «Экспофорум». Основная тема делового мероприятия заявлена как «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Программа включает более 150 дискуссионных сессий по пяти трекам и десятки двусторонних встреч.

В рамках ПМЭФ-2026 «Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с МГУ, Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Университетом Цинхуа, а также с Министерством науки и высшего образования РФ. Компания также подписала меморандумы о развитии сотрудничества в сфере внутреннего автомобильного туризма с Тульской, Смоленской, Ульяновской областями и Удмуртией.

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