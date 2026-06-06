Кобяков: в ПМЭФе приняли участие 24 500 человек из 142 стран

По словам Кобякова, был проявлен неподдельный интерес к мероприятию. Впервые за десять лет в работе ПМЭФа приняла участие официальная американская делегация. Кобяков отметил, что Трамп вывел российско-американские отношения из переговорного тупика, в который их загнал Байден. Диалог постепенно восстанавливается, и Россия ожидает от США выполнения достигнутых договоренностей.