«Роснефть» подписала соглашения о подготовке кадров с вузами России и Китая

ПАО «Роснефть» в рамках ПМЭФ-2026 заключило соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с МГУ, Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ), Университетом Цинхуа, а также с Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом сообщается на сайте компании.