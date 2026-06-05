«Роснефть» подписала соглашения о подготовке кадров с вузами России и Китая
ПАО «Роснефть» в рамках ПМЭФ-2026 заключило соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с МГУ, Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ), Университетом Цинхуа, а также с Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом сообщается на сайте компании.
Соглашения предусматривают обучение сотрудников «Роснефти» по таким направлениям, как повышение операционной эффективности, логистика, цифровизация, климатические проекты, локализация производства, искусственный интеллект и новые технологии в нефтегазовой сфере. Минобрнауки займется организацией стажировок студентов специалистов-востоковедов в «Роснефти», а также содействием их обучению за рубежом.
20 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в Церемонии открытия годов российско-китайского сотрудничества в области образования. По словам Си, это было стратегическое решение, принятое исходя из долгосрочного развития отношений двух государств.