Политика

Путин и Си открыли годы сотрудничества в образовании

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в Церемонии открытия годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

По словам Си, это было стратегическое решение, принятое, исходя из долгосрочного развития отношений двух государств.

В ходе визита российского лидера в Китай Путин и Си по результатам переговоров также подписали совместное заявление об укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений.

2 февраля Путин объявил о проведении годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026–2027 гг. В распоряжении указано, что решение принято «в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области образования».

