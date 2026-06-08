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Володин поручил принять инициативы по итогам ПМЭФ до конца весенней сессии Думы

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу профильным комитетам обеспечить законодательное исполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных по итогам ПМЭФ, до конца весенней сессии. Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.

Особое внимание уделено инициативам, связанным с поддержкой предпринимательства и рынка труда.

В частности, комитетам по бюджету и налогам, а также по малому и среднему предпринимательству поручено совместно с профильными министерствами подготовить предложения по вопросам налогообложения бизнеса. Речь идет о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки, после которого компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, обязаны переходить на уплату НДС.

Кроме того, предполагается проработать льготные условия для малых и средних предприятий, работающих в производственном секторе. Отдельное поручение получил комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, которому необходимо ускорить подготовку законопроекта о закреплении стажировок для получения первого профессионального опыта.

Главное из выступления Путина на ПМЭФ-2026

Экономика

5 июня Путин выступил с инициативой отложить запланированное снижение планки выручки для перехода предпринимателей с упрощенной системы налогообложения (УСН) на уплату НДС, предложив зафиксировать ее на нынешнем уровне в 20 млн руб.

Российский лидер также заявил, что технологическое лидерство переходит от Запада к странам БРИКС, и поручил разработать стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

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