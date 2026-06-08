Володин поручил принять инициативы по итогам ПМЭФ до конца весенней сессии Думы

В частности, комитетам по бюджету и налогам, а также по малому и среднему предпринимательству поручено совместно с профильными министерствами подготовить предложения по вопросам налогообложения бизнеса. Речь идет о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки, после которого компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, обязаны переходить на уплату НДС.