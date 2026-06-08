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Совбез отметил важность пристального внимания к ситуации на Южном Кавказе

Ведомости

Обстановка на Южном Кавказе нуждается в пристальном внимании, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе заседания комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета, передает «РИА Новости».

Это необходимо для урегулирования региональных проблем, отметили в Совбезе.

Члены комитета обсудили возможности будущего развития отношений с республиками Закавказья при росте турбулентности в геополитике.

8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет определять свою политику в отношении Армении исходя из конкретных действий армянского руководства. По словам дипломата, армянский народ находится в крайне поляризованном состоянии, а сама избирательная кампания проходила в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и активного вмешательства со стороны Запада.

По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах в Армении партия «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов, оставшись без конституционного большинства. В парламент страны также прошли блок «Сильная Армения» (23,28%), альянс «Армения» (9,93%) и партия «Процветающая Армения» (6,02%).

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