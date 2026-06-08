Совбез отметил важность пристального внимания к ситуации на Южном Кавказе

8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет определять свою политику в отношении Армении исходя из конкретных действий армянского руководства. По словам дипломата, армянский народ находится в крайне поляризованном состоянии, а сама избирательная кампания проходила в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и активного вмешательства со стороны Запада.