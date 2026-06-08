В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Утром 7 июня Росавиация вводила ограничения в Сочи и Геленджике. Это привело к сбоям в расписании двух южных аэропортов. В Сочи были задержаны более 90 рейсов: на вылет – 37, на прилет – 54. Еще 18 рейсов отменены.