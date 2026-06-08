В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Росавиация объявила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.
Утром 7 июня Росавиация вводила ограничения в Сочи и Геленджике. Это привело к сбоям в расписании двух южных аэропортов. В Сочи были задержаны более 90 рейсов: на вылет – 37, на прилет – 54. Еще 18 рейсов отменены.
8 июня ограничения ввели в столичном аэропорту «Жуковский». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких дронов.