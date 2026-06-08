Пентагон внес Alibaba, Baidu и BYD в черный список

Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин говорил «Ведомостям», что реальными мотивами Вашингтона могло быть не наказание компаний за связи с Россией. Он привел в пример ZTE и Huawei, которые попали под санкции якобы за поддержку Ирана, но в реальности они были нацелены на устранение Huawei как игрока на мировом рынке 5G.