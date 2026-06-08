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Пентагон внес Alibaba, Baidu и BYD в черный список

США обвинили их в сотрудничестве с китайской армией
Ведомости

Вашингтон внес в свой черный список три китайские компании за предполагаемое сотрудничество с Народно-освободительной армией Китая. Это следует из информации на сайте федерального реестра правительства США.

Перечень пополнили: компания организации онлайн-торговли Alibaba, поисковик Baidu, производитель электрокаров и аккумуляторов BYD, концерн по производству электромобилей NIO. США определили их в список «китайских военных компаний».

В 2026 г. этот перечень пополнили около 15 компаний, отметил ТАСС.

В мае 2024 г. минфин США внес 20 компаний из Китая в SDN-лист за сотрудничество с Россией. К такому взаимодействию в Вашингтоне отнесли помощь для обхода действующих ограничений, а также предполагаемое содействие развитию российского ВПК.

Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин говорил «Ведомостям», что реальными мотивами Вашингтона могло быть не наказание компаний за связи с Россией. Он привел в пример ZTE и Huawei, которые попали под санкции якобы за поддержку Ирана, но в реальности они были нацелены на устранение Huawei как игрока на мировом рынке 5G.

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