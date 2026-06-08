Небензя: Зеленскому не стоило использовать мегафонную дипломатию

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал форму обнародования Зеленским письма к Путину. Как указал министр, «так вежливые люди не поступают». 4 июня Зеленский предложил начать прямые переговоры между Москвой и Киевом в любой нейтральной стране, опубликовав открытое письмо. На время переговоров он предложил полностью остановить боевые действия.