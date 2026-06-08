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Небензя: Зеленскому не стоило использовать мегафонную дипломатию

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило с помощью мегафонной дипломатии поднимать вопрос о переговорах с российской стороной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя

«Если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии», – сказал он в ходе заседания Совета безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»).

Так Небензя прокомментировал открытое письмо Зеленского, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал форму обнародования Зеленским письма к Путину. Как указал министр, «так вежливые люди не поступают». 4 июня Зеленский предложил начать прямые переговоры между Москвой и Киевом в любой нейтральной стране, опубликовав открытое письмо. На время переговоров он предложил полностью остановить боевые действия.

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