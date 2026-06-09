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Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Зеленский поговорил в понедельник по телефону с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – написал он.

Журналист не уточнил темы разговора.

Позже факт разговора подтвердил и сам Зеленский. Он указал, что стороны затронули в том числе вопросы урегулирования украинского конфликта.

5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не ожидается. До этого спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев анонсировал контакты с Уиткоффом и Кушнером. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил в мае, что представители США вскоре могут посетить Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине.

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