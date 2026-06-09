Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не ожидается. До этого спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев анонсировал контакты с Уиткоффом и Кушнером. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил в мае, что представители США вскоре могут посетить Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине.