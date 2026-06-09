Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«Зеленский поговорил в понедельник по телефону с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – написал он.
Журналист не уточнил темы разговора.
Позже факт разговора подтвердил и сам Зеленский. Он указал, что стороны затронули в том числе вопросы урегулирования украинского конфликта.
5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не ожидается. До этого спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев анонсировал контакты с Уиткоффом и Кушнером. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил в мае, что представители США вскоре могут посетить Москву для продолжения диалога об урегулировании конфликта на Украине.